– Вы обнародовали заявку на ближайшие матчи сборной, она уже является окончательной, или фанаты сборной могут ожидать изменений и сюрпризов?

– Это заявка на 3 товарищеских матча. У нас есть время до 7 июня, когда будет финальная заявка на Евро, есть время подготовиться к турниру. Посмотрим, как будет складываться ситуация.

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– Какая ситуация с Виталием Миколенко? Как его восстановление? Сможет ли он сыграть на Евро и помочь команде?

– Да, я всегда на связи с Виталием. Надеемся, что он начнет тренироваться с нами в общей группе, когда мы соберемся 30 мая. Надеемся, что все будет хорошо. У нас есть несколько товарищеских игр, важно в них проверить состояние всех футболистов, – сказал Ребров в комментарии Megogo.

Напомним, в матче 29-го тура АПЛ против Ливерпуля Миколенко неудачно приземлился после верховой дуэли с Дарвином Нуньесом и на второй тайм уже не вышел. Украинец получил травму голеностопа, из-за которой пропустит остаток клубного сезона.

К слову, национальная команда начнет подготовку к чемпионату Европы 30 мая в немецком Нюрнберге, где 3 июня проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. 7 июня наша команда сыграет с Польшей, а 11-го – с Молдовой. 12 июня национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городка Висбаден.

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