Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин завоевал доверие фанатов после хороших выступлений в сезоне 2023/24.

Наставнику “сливочных” Карлу Анчелотти придется сделать не простой выбор относительно вратаря на финал Лиги чемпионов, поскольку Тибо Куртуа вернулся в основной состав и уже сыграл в нескольких матчах.

"Фантастический" Лунин узнал свою судьбу на матч Реала в Ла Лиге – Анчелотти намекнул, кто будет играть в финале ЛЧ

Издание Marca провело опрос среди своих читателей: "Кто, по твоему мнению, должен выйти в воротах Реала на Уэмбли?" За Лунина отдали свои голоса 52% болельщиков, а за Тибо Куртуа – 44%. Карло Анчелотти объяснил, что выберет голкипера на финал накануне игры.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на Уэмбли. За трофей Реал будет бороться с Боруссией Д.

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