Кроме Максима Брагара, Динамо рассматривает возможность усилить центр защиты. На эту позицию киевляне просматривает Владимира Салюка (Черноморец), Даниила Бескоровайного (Кривбасс) и Арсения Батагова (Заря), сообщил Игорь Бурбас в комментариях в своем Telegram-канале.

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Также Динамо просматривает нескольких неназванных игроков Руха и СК Днепр-1 (позиции также не раскрываются). Однако, переговоров ни по одному из этих игроков в продвинутой стадии нет.

Напомним, Динамо вчера анонсировало первый зимний трансфер, а СМИ уже рассекретили имя потенциального новичка – Максима Брагару, который является воспитанником Черноморца. В текущем сезоне он провел за "моряков" 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами. За молодежную сборную Украины Максим в 19 поединках забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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