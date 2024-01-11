Динамо нашло новые варианты усиления на проблемную позицию – журналист раскрыл имена кандидатов
Журналист Игорь Бурбас поделился информацией относительно игроков, которых Динамо рассматривает для усиления центра обороны.
Кроме Максима Брагара, Динамо рассматривает возможность усилить центр защиты. На эту позицию киевляне просматривает Владимира Салюка (Черноморец), Даниила Бескоровайного (Кривбасс) и Арсения Батагова (Заря), сообщил Игорь Бурбас в комментариях в своем Telegram-канале.
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Также Динамо просматривает нескольких неназванных игроков Руха и СК Днепр-1 (позиции также не раскрываются). Однако, переговоров ни по одному из этих игроков в продвинутой стадии нет.
Напомним, Динамо вчера анонсировало первый зимний трансфер, а СМИ уже рассекретили имя потенциального новичка – Максима Брагару, который является воспитанником Черноморца. В текущем сезоне он провел за "моряков" 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами. За молодежную сборную Украины Максим в 19 поединках забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
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