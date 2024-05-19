Главные новости 18 мая: сенсационная отставка Де Дзерби, Динамо обыграло Кривбасс и получило препятствие на пути к ЛЧ
"Футбол 24" представляет главные новости за субботу, 18 мая.
Украина
Ротань определился с заявкой олимпийской сборной Украины на международный турнир.
Динамо переиграло Кривбасс: Шапаренко забил шедевр, эксперименты Шовковского не убрали проблему.
Карпаты упустили победу над Левым берегом после 3:0, Ингулец разбил Эпицентр – чемпионство отложили на последний тур.
Динамо рискует остаться без группового этапа еврокубков – стало известно, где начнется путь киевлян в Лиге чемпионов.
Мир
Аталанта досрочно вышла в Лигу чемпионов – победа над Лечче стала репетицией финала Лиги Европы.
Де Дзерби официально покинет Брайтон. Роберто сватают в Баварию, а спортдир мюнхенцев уже озвучил финальное решение по экс-тренеру Шахтера.
Байер остался непобедимым, Бавария сенсационно отдала серебро Штутгарту, Ройс устроил last dance в Дортмунде.
Украинцы за границей
Украинец зажигает в Европеиграл за Динамо, Уехал из Украины после полномасштабного вторжения.
"Фантастический" Лунин узнал свою судьбу на матч Реала в Ла Лиге – Анчелотти намекнул, кто будет играть в финале ЛЧ.