Защитник Кривбасса Даниил Бескоровайный по окончании текущего сезона станет игроком Полесья, сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета".

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По информации источника, клубы уже согласовали между собой трансфер, стоимость которого станет одной из крупнейших среди клубов Украины (не учитывая Шахтер и Динамо). Отмечается, что точные цифры сделки пока неизвестны, однако это может быть сумма более 1 млн евро.

Напомним, Бескоровайный – воспитанник харьковского футбола. В Украине играл лишь за представителей Первой лиги – Ковель-Волынь и Волынь. С 2018 года выступал за рубежом (Дунайска Стреда и Михаловце (оба – Словакия)), Астана (Казахстан) и Атлантас (Литва)).

В Кривбасс перешел в январе 2023 года и сразу стал важным игроком основы. В текущем сезоне провел за команду Вернидуба 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Его контракт с криворожанами действует до 31 декабря 2025 года.

К слову, Даниил – чемпион мира в составе сборной Украины U-20. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

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