Журналист Игорь Бурбас объяснил, почему Динамо не может объявить о завершении анонсированного трансфера. Новичком киевлян должен стать хавбек Черноморца Максим Брагару.

Динамо уже заключило предварительный контракт с Брагару, который вступит в силу с июля, сообщает Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. Однако, киевляне рассматривают вариант, чтобы игрок присоединился к "бело-синим" уже этой зимой.

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В таком случае Черноморец должен получить дополнительную компенсацию. Пока неизвестно, сколько она составит – владельцы клубов в личных разговорах и торгах определяют сумму выплаты.

Напомним, Динамо вчера анонсировало первый зимний трансфер, а СМИ уже рассекретили имя потенциального новичка – Максима Брагару, который является воспитанником Черноморца. В текущем сезоне он провел за "моряков" 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами. За молодежную сборную Украины Максим в 19 поединках забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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