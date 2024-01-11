Бонуччи подписал с Фенербахче контракт до конца этого сезона. Как информирует официальный сайт турецкого клуба, действующий чемпион Европы будет выступать в Стамбуле в футболке под №19.

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Этот трансфер стал для "канареек" первым в зимнее трансферное окно. Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, следующим приобретением клуба станет полузащитник Милана Раде Крунич – он прилетит в Стамбул в пятницу для прохождения медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что "желто-синим" удалось заманить к себе 36-летнего итальянца благодаря своему форварду Эдину Джеко. В сезоне 2023/24 Фенербахче сражается за чемпионский титул: по итогам первого круга команда Исмаила Картала лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги, опережая ближайшего преследователя (Галатасарай) на 2 очка.

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