Кубок Италии, 1/4 финала

Ювентус – Фрозиноне – 4:0

Голы: Милик, 11 (с пенальти), 38, 48, Йилдиз, 61

В 400-м матче Массимилиано Аллегри во главе Ювентуса туринская команда разгромила Фрозиноне и вышла в полуфинал Кубка Италии, в котором сыграет с Лацио. Победа в этом турнире далась "Старой синьоре" гораздо легче, чем в чемпионате несколькими неделями назад – тогда Юве обыграл Фрозиноне всего лишь с перевесом в один мяч (2:1).

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Теперь же уверенную победу удалось добыть благодаря новой связке форвардов – Милик-Йилдиз – она стала возможной из-за простуды Душана Влаховича. В итоге Аркадиушу покорился хет-трик (поляк забил и четвёртый мяч, который после проверки всё-таки был отменён), а юный турок довершил разгром четвёртым голом. К слову, последний раз игрок Юве оформлял хет-трик в матче Кубка Италии в 2006 году – тогда легендарный Алекс Дель Пьеро уничтожил Фиорентину.

Ещё одним теневым героем встречи стал Маккенни, который записал на свой счёт две голевые передачи.

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