В рамках 34-го тура чемпионата Германии 2023/24 определились все представители Бундеслиги в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2023/24, 34-й тур

Байер – Аугсбург – 2:1

Голы: Бонифейс, 12, Андрих, 27 – Кемюр, 62

Хоффенхайм – Бавария – 4:2

Голы: Байер, 8, Крамарич, 68, 85, 87 – Тель, 4, Дэвис, 6

Штутгарт – Боруссия М – 4:0

Голы: Гирасси, 23, 31, Чон, 75, Вамангитука, 83

Боруссия Д – Дармштадт – 2:0

Голы: Маатсен, 30, Ройс, 38, Брандт, 72, Мален, 88

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 2:2

Голы: Экитике, 60, Мармуш, 77 (пен) – Симонс, 42 (пен), Шешко, 46

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Это таки произошло – Байер остался непобедимым в сезоне Бундеслиги 2023/24! Подопечные Хаби Алонсо в последнем матче сезона удержали победу над Аугсбургом (2:1) и отпраздновали историческое достижение на родной Бай-Арене. Кроме того, рекордная беспроигрышная серия "фармацевтов" во всех турнирах достигла 51 матча.

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Бавария в параллельном матче потерпела катастрофу. В выездном поединке с Хоффенхаймом было забито три гола еще до 8-й минуты – мюнхенцы вели со счетом 1:2 благодаря голу + пасу Теля. Впрочем, в середине второго тайма зинсхаймцы отыгрались. 2:2.

Загвоздка ситуации заключалась в том, что Штутгарт начинал тур с отставанием в два очка. В домашней игре с гладбахской Боруссией швабы устроили разгром (4:0) – Гирасси оформил 2+1. Таким образом, Серху завершил сезон с 28 голами и 4 ассистами в Бундеслиге. И это за 28 матчей.

Победа Штутгарта ничего бы не значила, ведь даже при равном количестве очков Бавария оставалась впереди. Мюнхенцы с 2011 года не оставались третьими – впрочем, на 85-й и 87-й минуте подопечные Томаса Тухеля умудрились пропустить дважды в результате ошибок под прессингом в собственной штрафной! Героем Хоффенхайма и Штутгарта стал Крамарич, который оформил хет-трик после перерыва.

Бавария проиграла со счетом 4:2, а Штутгарт выиграл – 4:0. Это означает, что "рекордмайстеры" завершили чемпионат на шокирующей третьей позиции, а швабы взяли первое за 21 год серебро Бундеслиги!

INCROYABLE! Le Bayern est éjecté de la deuxième place et termine ???????̀?? de Bundesliga !



Les Bavarois menaient 2-0, et se sont inclinés 2-4 lors de cette ultime de journée de championnat !



Stuttgart termine dauphine du Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/yzdCg6eQVJ - Actu Foot (@ActuFoot_) 18 мая, 2024

Вестфаленштадион тем временем прощался с Ройсом, подготовив великому капитану соответствующий перфоманс. "Спасибо, Марко" – других слов от "желтой стены" и не надо.

Danke Marco



Fans Dortmund untuk Marco Reus ? pic.twitter.com/EL8NFmswZU - Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) 18 мая, 2024

Футболисты тоже не отставали. При замене Ройса на 82-й минуте "шмели" устроили капитану почетный коридор, который Марко покидал со слезами на глазах. Соперники тоже провожали его овациями.

Марко Реус в последний раз шагает с поля Сигнал Идуна, какой момент pic.twitter.com/SbDNakL30T - ЦентрГолы (@centregoals) 18 мая, 2024

Ройс же взял да и отблагодарил родному городу, устроив last dance в матче с Дармштадтом. На 30-й минуте Марко ассистировал Маатсену, а на 38-й отметился голом со штрафного! Вот так завершают выступления в чемпионате Германии за Боруссию настоящие легенды. А Дортмунд завершил поединок со счетом 4:0.

Айнтрахт удержал позицию в зоне Лиги Европы, опередив Хоффенхайм на один зачетный балл. Это стало возможным благодаря домашнему камбэку с РБ Лейпциг – "ротен буллен" вели со счетом 2:0 до 60-й минуты, а затем пропустили дважды за 17 минут. 2:2! Именно с этими цифрами на табло встреча и подошла к концу.

По итогам вышеупомянутых матчей топ-5 Бундеслиги выглядит так: Байер – непобедимый чемпион, Штутгарт второй, Бавария третья, РБ Лейпциг остался четвертым, а Боруссия пятой. Именно эти команды будут представлять Германию в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Хоффенхайм стал седьмыми и будет играть в Лиге конференций. Аугсбург занял одиннадцатую строчку, а Боруссия Менхегладбах удержались в элите – "жеребцы" зависли в одном зачетном балле над зоной переходных матчей. Дармштадт вылетел давно.

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