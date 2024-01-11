Шевченко снова меняет профессию – количество легенд на фото с украинцем зашкаливает
Андрей Шевченко принимает участие в спортивном турнире, который проходит в Шардже.
В ОАЭ 9 января начался спортивный турнир All-Star, в котором принимают легенды мирового футбола. Андрей Шевченко также был приглашен принять участие в соревнованиях. Об этом сообщается в официальных соцсетях World Padel Academy.
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Звезды футбола сыграли в падель, а также будут соревноваться в турнире по гольфу и стрельбе из лука. А 13 января пройдет футбольный матч всех звезд.
Кроме Андрея Шевченко в турнире принимают участие такие бывшие игроки, как Франческо Тотти, Кларенс Зейедорф, Кристиан Вьери, Фабио Каннаваро, Алессандро Костакурта, Дида, Луиджи Ди Бьяджо, Себастьян Фрей.
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