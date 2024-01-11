Европейский клуб перевел экс-хавбека сборной Украины в дубль – воспитанника Динамо заставляют выступать в 4-м дивизионе
Похоже, карьера Игоря Харатина в польской Легии достигла своего дна.
Украинский полузащитник Легии Игорь Харатин переведен в дубль варшавского клуба, сообщает Sport.tvp.pl.
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28-летний хавбек перебрался в польскую команду из Ференцвароша в сентябре 2021 года за 900 тысяч евро, однако так и не смог стать игроком основы. Более того, кризис продолжился настолько, что наш земляк вообще не был заявлен на текущий сезон, сыграв лишь 8 матчей в дубле.
По информации источника, отныне он будет полноценно играть за Легию-2, которая выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Польши.
К слову, контракт Харатина действует до 30 июня 2024 года, поэтому если украинец найдет себе другой вариант продолжения карьеры, ему не будут препятствовать в трансфере (немалая зарплата Игоря существенно разгрузит клубный бюджет).
Напомним, Харатин – воспитанник Динамо. В Украине успел поиграть за Металлист и Зарю. В сборной Украины провел 4 матча. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч.
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