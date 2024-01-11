Украинский полузащитник Легии Игорь Харатин переведен в дубль варшавского клуба, сообщает Sport.tvp.pl.

Легенда Динамо получил сенсационный вариант в Украине – темная лошадка УПЛ хочет вернуть хавбека из Европы

28-летний хавбек перебрался в польскую команду из Ференцвароша в сентябре 2021 года за 900 тысяч евро, однако так и не смог стать игроком основы. Более того, кризис продолжился настолько, что наш земляк вообще не был заявлен на текущий сезон, сыграв лишь 8 матчей в дубле.

По информации источника, отныне он будет полноценно играть за Легию-2, которая выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Польши.

К слову, контракт Харатина действует до 30 июня 2024 года, поэтому если украинец найдет себе другой вариант продолжения карьеры, ему не будут препятствовать в трансфере (немалая зарплата Игоря существенно разгрузит клубный бюджет).

Напомним, Харатин – воспитанник Динамо. В Украине успел поиграть за Металлист и Зарю. В сборной Украины провел 4 матча. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч.

"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ