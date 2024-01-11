Шахтер близок к подписанию защитника из Европы – источник озвучил сумму трансфера
Донецкий клуб продолжает бурную деятельность на трансферном рынке.
Грузинский защитник Динамо Тбилиси Лука Лацабидзе близок к переходу в Шахтер, сообщает Georgian Footy.
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По информации источника, переговоры между украинской и донецкой командами пошли в положительном направлении, поэтому уже в ближайшее время может быть объявлено о трансфере. Отмечается, что украинский клуб выложит за игрока около 700 тысяч евро.
Напомним, 19-летний Лабидзе – воспитанник тбилисского Динамо. К основе присоединился летом 2023-го (в прошлом сезоне большинство матчей отыграл за резервную команду). Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.
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