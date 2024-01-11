Грузинский защитник Динамо Тбилиси Лука Лацабидзе близок к переходу в Шахтер, сообщает Georgian Footy.

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По информации источника, переговоры между украинской и донецкой командами пошли в положительном направлении, поэтому уже в ближайшее время может быть объявлено о трансфере. Отмечается, что украинский клуб выложит за игрока около 700 тысяч евро.

Напомним, 19-летний Лабидзе – воспитанник тбилисского Динамо. К основе присоединился летом 2023-го (в прошлом сезоне большинство матчей отыграл за резервную команду). Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

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