Киевское Динамо узнало, откуда начнет свой еврокубковый путь в следующем сезоне – все определила турнирная таблица в другом европейском чемпионате.

Пражская Славия сегодня обыграла Словацко и гарантировала себе второе место в чешском первенстве. Поэтому Динамо не сможет автоматически перейти в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов и начнет свой путь со 2-го раунда, сообщает журналист Игорь Семйон.

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Таким образом, Динамо остается без гарантий группового раунда еврокубков. На пути в группу Лиги чемпионов киевлянам надо одолеть трех соперников, а чтобы гарантировать себе евроосень, необходимо преодолеть хотя бы одного соперника.

Следует добавить, что потенциальными соперниками Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сейчас являются швейцарский Лугано и сербский Партизан. В третьем раунде киевлянам по состоянию на сейчас могут достаться бельгийский Брюгге, шотландский Рейнджерс, чешская Славия и австрийский Зальцбург.

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