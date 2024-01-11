Дрэгушин подписал со "шпорами" контракт до лета 2030 года. Как информирует официальный сайт Тоттенхэма, румын будет играть в Лондоне под шестым номером.

Тоттенхэм согласовал трансфер защитника за 30 млн евро – клуб претендовал на Забарного

Как информирует Sky Sports, этот трансфер обошёлся лондонскому клубу в 26,7 млн ​​фунтов стерлингов (31 млн евро). Транш будет разбит на две части: основную сумму (25 млн евро) и бонусы (6 млн евро).

Раду предпочёл выступление в АПЛ Баварии и стал вторым приобретением "шпор" в зимнее трансферное окно после форварда Тимо Вернера. Оба новичка могут дебютировать за лондонцев в воскресном матче с Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм заинтересован в приобретении центрального защитника Борнмута Ильи Забарного.

Кубок Англии: Тоттенхэм дожал Бернли роскошным голом, Фулхэм победил представителя Чемпионшипа