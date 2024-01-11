Тоттенхэм официально приобрёл защитника – шпоры предпочли его Забарному
Центральный защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин сменил Дженоа на Тоттенхэм.
Дрэгушин подписал со "шпорами" контракт до лета 2030 года. Как информирует официальный сайт Тоттенхэма, румын будет играть в Лондоне под шестым номером.
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Как информирует Sky Sports, этот трансфер обошёлся лондонскому клубу в 26,7 млн фунтов стерлингов (31 млн евро). Транш будет разбит на две части: основную сумму (25 млн евро) и бонусы (6 млн евро).
Раду предпочёл выступление в АПЛ Баварии и стал вторым приобретением "шпор" в зимнее трансферное окно после форварда Тимо Вернера. Оба новичка могут дебютировать за лондонцев в воскресном матче с Манчестер Юнайтед.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм заинтересован в приобретении центрального защитника Борнмута Ильи Забарного.
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