"Чайки" официально объявили, что завтрашний матч против Манчестер Юнайтед станет прощальным для итальянского специалиста.

Де Дзерби – безальтернативный вариант Баварии, переговоры уже идут, известна цена вопроса

Де Дзерби возглавил Брайтон в сентябре 2022 года. Прошлый сезон команда завершила на шестой строчке и гарантировала себе выход в Лигу Европы. Нынешняя кампания также начиналась неплохо, но вторая часть получилась неудачной. "Чайки" без шансов вылетели от Ромы в 1/8 финала ЛЕ, а в чемпионате не смогли повторить выход в еврокубки.

Добавим, что 44-летнего Де Дзерби сватали в Барселону и Баварию. Перед Брайтоном итальянец тренировал Шахтер.

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