Вчерашняя перестрелка Реала и Атлетико в полуфинале Суперкубка завершилась победой "сливочных", поэтому в финале наметилось Класико. Для этого надо было, чтобы Барселона победила Осасуну – впрочем, в данном полуфинале тоже была интрига. Каталонцы в предыдущих четырех матчах выглядели слабо, набрав всего 7 из 12 очков.

Кепа привез курьезный гол, но Реал все равно победил Атлетико – битва с 8 голами вывела "сливочных" в финал Суперкубка

Некоторые фаны надеялись на продолжение голепада в Саудовской Аравии, ведь команды не испытывают давления в этом турнире. Клубы приехали заработать денег и поиграть в футбол. При таком раскладе памплонцы могли позволить себе более смелый стиль, чем всегда.

Первый тайм таким и получился. Подопечные Ягобо Аррасате допускали моменты у своих ворот и сразу же бежали отвечать – и отвечали не менее остро, чем Барса. Особенно мощными стали первые 10 минут.

"Блаугранас" могли открывать счет уже на 6-й вследствие подачи с углового. Мяч сбросили на дальнюю штангу, а там Кристенсен нанес удар метров с пяти – Эррера парировал! Наваррцы уже через несколько секунд провели атаку с врыванием Арнаиса на правый край штрафной – тот обыграл Кристенсена и Араухо, после чего прострелил. Рикошетом от Кунде мяч едва не влетел в сетку.

Следующий размен произошел уже на 8-й минуте. Сначала Эррера неудачно выбил мяч, позволив Сержи Роберто перехватить его и отдать передачу Феррану. Тот мощно пробил из-за пределов штрафной, но сфера пролетела мимо дальнего нижнего угла! Осасуна тут же ответила врыванием Аресо в штрафную – дальнейший выстрел не без помощи Кунде прошел мимо левой стойки!

Даже на этом отрезке матч не выглядел ярко. Скорости оставались невысокими, а напряжения не чувствовалось. В дальнейшем игра стала еще спокойнее – но моментов все равно хватало. В частности, Левандовски на 14-й минуте запорол хороший эпизод, не сумев прошить Эрреру метров с 12-ти, а на 45-й поляк не смог переиграть голкипера в ближнем бою. Кроме того, классный удар со стандарта дался Гюндогану – Эррера достал мяч из-под перекладины.

У Осасуны тоже был неплохой выстрел Арнаиса, но настоящую голевую возможность команда упустила на 39-й минуте. Аресо эффектно обыграл Араухо в штрафной и оказался прямо перед Пеньей, но пробил прямо в него! Иньяки молодец – успел сократить дистанцию.

В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. Неприятной новостью для каталонцев стала травма Рафиньи, полученная перед перерывом – бразильца пришлось заменить на Ямала.

Барса и Осасуна явно задрали планку таким количеством острых моментов, однако второй тайм оказался гораздо скучнее. Боевитые памплонцы падали от малейшего прикосновения и создали всего один момент – это Будимир на 78-й минуте вошел в штрафную, качнул защитника и закрутил мяч под дальнюю штангу. Пенья вытащил.

К тому времени Осасуна уже горела в счете. Вот только до 58-й минуты Барселона ничего не создавала. А потом Гюндоган принял передачу от Кристенсена, протащил мяч и отдал проникающий пас Левандовски – Роберто же наконец переиграл Эрреру! 1:0!

После этого на поле появились Педри и Фелиш. Последний мог удвоить преимущество каталонцев на 68-й минуте набрав ход по левому флангу, переиграв защитника и вылетев на рандеву с голкипером. Эррера спас наваррцев. На 76-й же минуте опасный прострел Кунде вдоль линии вратарской лишь чудом не завершился замыканием Левандовски и Гюндогана.

В конце концов, в компенсированное время Барселона дожала соперника. Фелиш прошел Монкайолу на дуге штрафной и вместо удара покатил на Ямала, а тот выстрелил с правого края. Мяч из-под Мохики залетел в дальний угол. 2:0 Подопечные Хави торжествуют, а болельщики ожидают Класико в финале Суперкубка Испании-2024.

Лунин намного надежнее": AS раскритиковал Кепу за матч с Атлетико – от Анчелотти ждут реакции