Главные новости футбола 10 марта: Шахтер и Динамо синхронно разгромили аутсайдеров, Арсенал одолел МЮ и стал 4-м в АПЛ / Футбол 24

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 марта.

Украина

Донецкий Шахтер в большинстве разбомбил Карпаты без Шведа – видео голов и обзор матча.

Между тем Динамо разгромило Арсенал-Киев в столичном дерби – видео забитых мячей и обзор поединка.

Бразилец Сидклей забил эффектный дебютный гол за Динамо, а Александрия расписала результативную ничью с Олимпиком.

Европа

Лондонский Арсенал победил Манчестер Юнайтед и вернулся на 4-е место в АПЛ. А Челси в компенсированное время спас ничью в матче против Вулверхэмптона.

В Примере Реал Мадрид в матче с двумя отменёнными голами разгромил Вальядолид. Также Севилья разбила Реал Сосьедад, а Вильярреал на последних минутах обыграл Леванте.

В Серии А Сассуоло сенсационно отобрал очки у Наполи, а Фиорентина и Лацио разошлись миром. Наконец в Бундеслиге Хоффенхайм победил Нюрнберг, Байер вырвал победу в перестрелке с Ганновером.

Другие топ-события

Александр Зинченко стал лучшим игроком Манчестер Сити в феврале. В чемпионате Бельгии Яремчук голом помог Генту победить Остенде, а Генк с Малиновским минимально обыграл Локерен. Кроме того, Кравец и Кучер не спасли Кайсериспор от разгромного поражения Ризеспору.

По словам экс-президента Реала, Жозе Моуринью в понедельник подпишет контракт со "сливочными" на 3,5 года. Между тем Зинедин Зидан встретился с представителями Ювентуса в Турине.

Стало известно, что ФИФА получила 800 млн долларов от Катара за право проведения ЧМ-2022.