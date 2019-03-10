Бетис на визде минимально победил Сельту: 27-й тур Ла Лиги, матчи воскресенья

Первый воскресный матч 27-го тура испанской Примеры между Сельтой и Бетисом завершился тяжёлой победой андалусийцев (0:1).

Чемпионат Испании 2018/2019, 27-й тур

Сельта – Бетис – 0:1

Голы: Хесе, 83

Жирона – Валенсия – начало в 17:15

Леванте – Вильярреал – начало в 19:30

Севилья – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Программу воскресных матчей 27-го тура испанского чемпионата открывал поединок в Виго, где Сельта принимала Бетис. Команды продемонстрировали динамичную игру, в которой андалусийцы выглядели активнее, а галисийцы – острее. В первом тайме хозяева могли открыть счёт после ударов Гомеса и Мендеса из пределов штрафной, но обоим немного не хватило точности. У гостей был неплохой выстрел Хесе, однако голкипер Бланко спокойно поймал мяч. Второй тайм оказался более закрытым, но Бетис выглядел более агрессивно. В конце концов, забил тот, кто больше хотел: на 83-й минуте Хесе сыграл на добивании после того, как Бланко вытащил сложный удар Тельо – 0:1. Больше голов в матче забито не было.

Реал обратился к Бетису по поводу возможности приобретения Ло Чельсо

Таким образом, Бетис набрал 39 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице – правда, Севилья и Валенсия могут вернуть утраченные позиции уже через несколько часов. Сельта с 25 зачётными баллами осталась на семнадцатой строчке в турнирной таблице.