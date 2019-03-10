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Реал Мадрид в матче с двумя отменёнными голами разгромил Вальядолид

10 марта 23:53 52 Читати українською
Реал Мадрид в матче с двумя отменёнными голами разгромил Вальядолид
Вальядолид – Реал Мадрид – 1:4 / Real Madrid C.F

В рамках 27-го тура испанской Примеры мадридский Реал получил очень непростую выездную победу над Вальядолидом (1:4).

29’ Мохамед Ануар
 
Рафаэль Варан 34’
Карим Бензема 51’
Карим Бензема 59’
Каземиро 79’
Лука Модрич 85’

Первые 20 минут прошли при полном преимуществе Вальядолида. Хозяева были невероятно заведёнными, заработав штрафной уже на стартовых секундах встречи – правда, подача с него до остроты не привела. Серия стандартов и быстрых прорывов на старте расшатала оборону Реала, и на 14-й минуте очередной рейд Оскара Плано завершился фолом Одриосолы в штрафной. Арбитр без колебаний назначил пенальти, но Рубен Алькарас с "точки" запустил мяч на трибуны!

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Вальядолид не стушевался и уже через две минуты забил с игры – это Серхи Гвардиола замкнул прострел Кеко с правого фланга на дальней штанге. Впрочем, после консультаций с видеоассистентами рефери отменил взятие ворот, ведь Кеко находился в офсайде. Хозяева завелись и забили на 19-й усилиями всё того же Гвардиолы, удачно сыгравшего на втором этаже, но судья Хосе Сорилья снова не засчитал гол – и снова из-за офсайда. Лишь после этого "альбивиолетас" отошли назад, дав Реалу возможность провести несколько не слишком острых атак. Самая опасная из них состоялась на 23-й минуте, когда Карим Бензема с линии штрафной пробил над перекладиной.

Вскоре игра раскрылась, чему способствовал очередной гол Вальядолида. Теперь его забили по правилам: на 29-й минуте Кеко выполнил прекрасный навес с правого фланга на дальнюю штангу, Гвардиола сбросил мяч вдоль ворот, а Мохамед Ануар замкнул с минимальной дистанции – 0:1! Реал не смирился с такой наглостью и пошёл вперёд, перехватив инициативу и достаточно быстро сравняв счёт. На 34-й минуте Рафа Варан сыграл на отскоке после того, как Начо поборолся за подачу с углового с Масипом – данный момент вызвал у хозяев протест, ведь это было очень похоже на атаку голкипера. Хосе Сорилья решил, что всё в пределах правил – 1:1.

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В конце первого тайма команды обменялись опасными контратаками, но логического завершения они не получили. Зато, прекрасным ударом с дальней дистанции в левый нижний угол вывести свою команду вперёд мог Каземиро – Масип вытянулся в струнку и парировал выстрел. В конце концов, на перерыв команды ушли при ничейном счёте.

Второй тайм Вальядолид начал с шикарных моментов. Уже на 47-й минуте Антонито прорвался на правый край штрафной и выполнил мягкий навес на Ануара, но Мохаммеду не хватило до замыкания нескольких сантиметров роста! В следующей же атаке он получил прекрасную передачу из глубины и под углом вышел на Куртуа, но пробил мимо ворот. Казалось, что оборона Реала вот-вот лопнет, но Одриосола имел на этот счёт другое мнение. На 50-й минуте он прорвался к воротам и получил по ногам от Оскара Плано – того самого игрока, которого в первом тайме в собственной штрафной сбивал сам Альваро. Арбитр назначил пенальти, а Карим Бензема уверенно развёл мяч и гокипера по разным углам.

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После этого мадридцы провели невероятно мощный отрезок, не выпуская Вальядолид далеко от штрафной. "Сливочные" завелись: на 55-й минуте только Калеро успел остановить скоростной прорыв Одриосолы с фланга, на 56-й Асенсио прострелил с острого угла, а на 57-й Себальйос мощно пробил под перекладину с минимальной дистанции – в первом случае никто не замкнул, а во втором спас Масип. Тем не менее, обстрел голкипера и расшатывание обороны принесли гостям угловой, который на 59-й минуте Карим Бензема точным ударом головой в дальний угол превратил в гол – 1:3.

По больше мере игра была закрыта, хотя Вальядолид не здавался и даже претендовал на пенальти на 69-й минуте – это Гвардиола упал в борьбе за передачу в штрафную, но арбитр не поверил нападающему. На 77-й после подачи с углового Серхи попал в штангу, а на 80-й Каземиро получил вторую жёлтую карточку, оставив Реал в меньшинстве. Тем не менее, следующий гол в матче забили именно ослабленные мадридцы – это Лука Модрич расстрелял правый нижний угол с паса Бензема на 85-й минуте.

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После этого "сливочные" начали затягивать время заменами, фолами и задержками, что, в конце концов, уберегло их ворота от забитых мячей в конце встречи. Финальный свисток зафиксировал разгром Вальядолида.

Таким образом, Реал набрал 51 очко и приблизился ко второму Атлетико на пять зачётных баллов. Вальядолид с 26 пунктами остался на шестнадцатой позиции.

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