Реал Мадрид в матче с двумя отменёнными голами разгромил Вальядолид

В рамках 27-го тура испанской Примеры мадридский Реал получил очень непростую выездную победу над Вальядолидом (1:4).

Первые 20 минут прошли при полном преимуществе Вальядолида. Хозяева были невероятно заведёнными, заработав штрафной уже на стартовых секундах встречи – правда, подача с него до остроты не привела. Серия стандартов и быстрых прорывов на старте расшатала оборону Реала, и на 14-й минуте очередной рейд Оскара Плано завершился фолом Одриосолы в штрафной. Арбитр без колебаний назначил пенальти, но Рубен Алькарас с "точки" запустил мяч на трибуны!

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Вальядолид не стушевался и уже через две минуты забил с игры – это Серхи Гвардиола замкнул прострел Кеко с правого фланга на дальней штанге. Впрочем, после консультаций с видеоассистентами рефери отменил взятие ворот, ведь Кеко находился в офсайде. Хозяева завелись и забили на 19-й усилиями всё того же Гвардиолы, удачно сыгравшего на втором этаже, но судья Хосе Сорилья снова не засчитал гол – и снова из-за офсайда. Лишь после этого "альбивиолетас" отошли назад, дав Реалу возможность провести несколько не слишком острых атак. Самая опасная из них состоялась на 23-й минуте, когда Карим Бензема с линии штрафной пробил над перекладиной.

Вскоре игра раскрылась, чему способствовал очередной гол Вальядолида. Теперь его забили по правилам: на 29-й минуте Кеко выполнил прекрасный навес с правого фланга на дальнюю штангу, Гвардиола сбросил мяч вдоль ворот, а Мохамед Ануар замкнул с минимальной дистанции – 0:1! Реал не смирился с такой наглостью и пошёл вперёд, перехватив инициативу и достаточно быстро сравняв счёт. На 34-й минуте Рафа Варан сыграл на отскоке после того, как Начо поборолся за подачу с углового с Масипом – данный момент вызвал у хозяев протест, ведь это было очень похоже на атаку голкипера. Хосе Сорилья решил, что всё в пределах правил – 1:1.

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В конце первого тайма команды обменялись опасными контратаками, но логического завершения они не получили. Зато, прекрасным ударом с дальней дистанции в левый нижний угол вывести свою команду вперёд мог Каземиро – Масип вытянулся в струнку и парировал выстрел. В конце концов, на перерыв команды ушли при ничейном счёте.

Второй тайм Вальядолид начал с шикарных моментов. Уже на 47-й минуте Антонито прорвался на правый край штрафной и выполнил мягкий навес на Ануара, но Мохаммеду не хватило до замыкания нескольких сантиметров роста! В следующей же атаке он получил прекрасную передачу из глубины и под углом вышел на Куртуа, но пробил мимо ворот. Казалось, что оборона Реала вот-вот лопнет, но Одриосола имел на этот счёт другое мнение. На 50-й минуте он прорвался к воротам и получил по ногам от Оскара Плано – того самого игрока, которого в первом тайме в собственной штрафной сбивал сам Альваро. Арбитр назначил пенальти, а Карим Бензема уверенно развёл мяч и гокипера по разным углам.

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После этого мадридцы провели невероятно мощный отрезок, не выпуская Вальядолид далеко от штрафной. "Сливочные" завелись: на 55-й минуте только Калеро успел остановить скоростной прорыв Одриосолы с фланга, на 56-й Асенсио прострелил с острого угла, а на 57-й Себальйос мощно пробил под перекладину с минимальной дистанции – в первом случае никто не замкнул, а во втором спас Масип. Тем не менее, обстрел голкипера и расшатывание обороны принесли гостям угловой, который на 59-й минуте Карим Бензема точным ударом головой в дальний угол превратил в гол – 1:3.

По больше мере игра была закрыта, хотя Вальядолид не здавался и даже претендовал на пенальти на 69-й минуте – это Гвардиола упал в борьбе за передачу в штрафную, но арбитр не поверил нападающему. На 77-й после подачи с углового Серхи попал в штангу, а на 80-й Каземиро получил вторую жёлтую карточку, оставив Реал в меньшинстве. Тем не менее, следующий гол в матче забили именно ослабленные мадридцы – это Лука Модрич расстрелял правый нижний угол с паса Бензема на 85-й минуте.

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После этого "сливочные" начали затягивать время заменами, фолами и задержками, что, в конце концов, уберегло их ворота от забитых мячей в конце встречи. Финальный свисток зафиксировал разгром Вальядолида.

Таким образом, Реал набрал 51 очко и приблизился ко второму Атлетико на пять зачётных баллов. Вальядолид с 26 пунктами остался на шестнадцатой позиции.