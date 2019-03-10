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Экс-президент Реала Кальдерон: Моуринью в понедельник подпишет контракт со "сливочными" на 3,5 года

16:28 102 Читати українською
Экс-президент Реала Кальдерон: Моуринью в понедельник подпишет контракт со "сливочными" на 3,5 года
Жозе Моуринью / The Telegraph

Бывший президент мадридского Реала Рамон Кальдерон утверждает, что Жозе Моуринью вскоре станет тренером королевского клуба.

"Насколько я знаю, Моуринью подпишет контракт на 3,5 сезона с чистой зарплатой в 17 миллионов фунтов в год. Вероятно, это произойдет уже в понедельник.

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Моуринью вернется, потому что ситуация требует изменений, и президент Флорентино Перес считает, что Жозе – лучший человек, которого может достать клуб в настоящее время, тогда, когда Реал переживает далеко не лучшие времена", – цитирует Кальдерона The Sun.

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Напомним, Моуринью уже возглавлял мадридский клуб на протяжении 2010-2013 годов. Тогда португалец завоевал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Теги
Англия Реал Мадрид Реал Мадрид Жозе Моуринью Жозе Моуринью Рамон Кальдерон
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