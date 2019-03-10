ФИФА получила 800 млн долларов от Катара за право проведения ЧМ-2022, – The Sunday Times

Катар заплатил 800 млн долларов ФИФА за право проведения чемпионата мира-2022. Канал Al Jazeera заключил безумный контракт с организацией.

Катарский телеканал Al Jazeera за 21 день до выборов хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022 заключил с ФИФА ТВ-контракт стоимостью 400 млн долларов, сообщает The Sunday Times.

Революції Переса: як президент Реала реагував на провали – безжальні відставки та прихід великих зірок

Al Jazeera выкупал права на трансляции соревнований под эгидой ФИФА в период с 2015 по 2018 годы по 150 млн долларов, еще по столько же в период с 2019 по 2022, включая домашний Мундиаль.

Через 3 года Катар предложил еще один контракт стоимостью 480 млн долларов от имени компании beIN Media Group. Цифры в соглашении в 5 раз превышают предыдущие ТВ-контракты этого региона.