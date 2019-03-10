Болонья дома победила Кальяри: 27-й тур Серии А, матчи воскресенья

В первом воскресном матче 27-го тура итальянского чемпионата Болонья убедительно одолела Кальяри (2:0).

Чемпионат Италии 2018/2019, 27-й тур

Болонья – Кальяри – 2:0

Гол: Пульгар, 33 (пен), Сориано, 77

Интер – СПАЛ – начало в 16:00

Сампдория – Аталанта – начало в 16:00

Фрозиноне – Торино – начало в 16:00

Сассуоло – Наполи – начало в 19:00

Фиорентина – Лацио – начало в 21:30

Болонья открыла воскресную программу 27-го тура домашним поединком против Кальяри. В целом, хозяева выглядели убедительнее, но голы в ворота соперника шли с большим трудом. Оборону удалось взломать только с пенальти, который за игру рукой на 33-й минуте привёз Брадарич. Эрик Пульгар уверенно реализовал "одиннадцатиметровый" – 1:0. Через несколько минут Жоао Педро мог сравнять счёт, но после его удара головой мяч попал в штангу. Во втором тайме команды устроили размен неплохими моментами, но Болонья выглядела интереснее. В конце концов, хозяева забили на 77-й: Сориано получил передачу от Сансоне и расстрелял ближний угол с левого края штрафной – 2:0. Данный гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Кальяри не смог догнать Дженоа, оставшись с 27 очками на тринадцатой позиции в турнирной таблице. Болонья, в свою очередь, набрала 21 зачётный балл – к выходу из зону вылета ей не хватает одного пункта.

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