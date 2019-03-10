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Хоффенхайм победил Нюрнберг благодаря дублю Крамарича: 25 тур Бундеслиги, матчи воскресенья

18:49 11 Читати українською
Хоффенхайм победил Нюрнберг благодаря дублю Крамарича: 25 тур Бундеслиги, матчи воскресенья
Крамарич принес победу Хоффенхайма / Твиттер ФК Хоффенхайм

В рамках 25 тура Бундеслиги Хоффенхайм вырвал победу в Нюрнберг. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 25 тур

Хоффенхайм – Нюрнберг – 2:1

Голы: Крамарич, 25, (пен), 78 – Бехренс, 61

Ганновер – Байер – начало матча в 19:00

Хоффенхайм в непростом матче одолел Нюрнберг. В первом тайме Крамарич вывел хозяев вперед, однако после перерыва Бехренс сравнял счет. Но Крамарич ближе к финальному свистку принес победу Хоффенхайма.

Благодаря этой победе Хоффенхайм набрал 37 очков и поднялся на 8 место, Нюрнберг с 13 пунктами остался на дне турнирной таблицы.

Теги
Нюрнберг Нюрнберг Хоффенхайм Хоффенхайм Германия
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