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Кравец и Кучер не спасли Кайсериспор от разгромного поражения Ризеспору

17:48 52 Читати українською
Кравец и Кучер не спасли Кайсериспор от разгромного поражения Ризеспору
Ризеспор – Кайсериспор / Фото Ризеспор

Ризеспор не заметил Кайсериспор в матче 25-го тура чемпионата Турции.

Турецкая Суперлига 25-й тур

Ризеспор – Кайсериспор – 3:0

Голы: Мурики, 22, 66, Самудио, 56

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Ризеспор активно начал поединок, за что и был вознагражден голом на 22-й минуте. Гости старались восстановить интригу, но уже в начале второго тайма хозяева удвоили преимущество. На 66-й минуте Мурики окончательно похоронил надежды Кайсериспора, оформив дубль.

Украинский форвард Кайсериспора Артем Кравец провел на поле весь поединок, а его партнер по команде защитник Александр Кучер вышел на замену лишь перед финальным свистком. Хавбек Ризеспора Николай Морозюк в заявку на матч не попал из-за дисквалификации.

После 25-ти туров Кайсериспор находится на 10-й строчке турнирной таблицы, Ризеспор – 11-й.

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Турция Украинцы за рубежом Николай Морозюк Николай Морозюк Ризеспор Ризеспор Кайсериспор Кайсериспор Александр Кучер Александр Кучер Артем Кравец Артем Кравец
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