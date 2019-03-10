Арсенал победил Манчестер Юнайтед и вернулся на 4-е место – ребята Эмери и Фред завершили беспроигрышную ходу Сульшера

Лондонский Арсенал со счетом 2:0 переиграл Манчестер Юнайтед дома в 30-м туре АПЛ. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Инициативу с первых минут захватили хозяева поля. Уже на 2-й минуте Колашинац простреливал вдоль ворот с левого фланга, но Ляказетт не успел выйти на ударную позицию. А потом активизировался другой форвард "канониров" Обамеянг. Сначала габонец попытался пробить через себя в падении – очень неточно, а на 7-й минуте перспективно убежал в контратаку, но Смоллинг вовремя оттеснил его от мяча.

Зато МЮ сразу мог ответить голом. После передачи слева Лукаку бил с отскоком от газона, но Лено спасла перекладина. В продолжении атаки Фред мог пробить на добивании, но не попал по мячу, а удар Погба заблокировали защитники.

Поняв, что с манкунианцами шутки плохи, Арсенал забил уже в следующей атаке. Хотя гол получился курьезным. Джака на 12-й минуте решился на дальний удар, Давид Де Хеа проспал этот момент и не смог отбить мяч, последовавший по странной траектории – 1:0! Уже через четыре минуты "канониры" могли удвоить преимущество, но Ляказетт снова завозился с мячом и потерял возможность пробить с линии штрафной.

Постепенно стали возникать моменты и у Юнайтед. В частности, экс-"горняк" Фред зряче бил метров с 20-ти, но штанга и Лено спасли Арсенал. А дальний удар Погба стал легкой добычей немецкого кипера. Бил издалека и Далот, но мяч прошел выше. В конце концов, голевую возможность на 36-й минуте получил Лукаку: фактурный бельгиец легко обошел защитника, но в ближнем бою не смог переиграть Лено. Завершился же тайм еще одной классной атакой манкунианцев, когда Погба идеальной передачей нашел на правом фланге Далота, но Рашфорд после его паса не смог нанести удар – ценой повреждения мяч остановил несомненный герой первого тайма Джака.

В дебюте второй половины игры тенденция сохранилась. МЮ минут 15 крутил кружева своих атак и создал немало возможностей, чтобы сравнять счет. Сначала Рашфорд решился на дальний удар, но не попал в створ ворот. Затем затяжной выпад "красных дьяволов" мог закончиться одиннадцатиметровым в ворота Арсенала, но взамен на очередное свидание с Лено выскочил Лукаку. Однако, Ромелу, похоже, не поверил в то, что сумел избежать офсайда и переиграть немца не сумел.

"Канониры" ответили на 66-й минуте. Это Джака решил пробить издали, но его низовой удар прошел рядом со штангой. А через три минуты произошел, очевидно, ключевой эпизод поединка: Фред в борьбе с Ляказеттом завалил француза на газон, а Джонатан Мосс указал на точку. Пенальти взялся бить Обамеянг и спокойно отправил Де Хеа в один угол, а мяч – в противоположную сторону.

Пропущенный гол немного дезориентировал манкунианцев и уже на 71-й минуте МЮ мог уступать разгромно. Линделёф в простой ситуации почему-то решил не играть головой, а пропустить мяч не Де Хеа, а из-за его спины выскочил Ляказетт и пробил в дальний угол. Но "традиционно" для этого матча выстрел Александра снова прошел мимо.

Уле Гуннар Сульшер попытался переломить ход встречи заменами, выпустив двух атакующих игроков – Марсьяля и Гринвуда. Однако, забивать в этот вечер суждено было лишь "канонирам". Разве что на 90+1-й минуте забивать мог Рашфорд, но его удар головой после навеса без проблем поймал Ленл.

Итак, 2:0 в пользу Арсенала, и норвежский тренер Юнайтед терпит первое поражение в чемпионате во главе манчестерского клуба. Произошло это, правда, лишь в 13-м матче у руля "дьяволов". Благодаря победе Арсенал поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице. Команда Эмери имеет в активе 60 очков. Манчестер Юнайтед остался пятым (58 пунктов).