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Динамо разгромило Арсенал-Киев – Гармаш оформил дубль

18:52 117 Читати українською
Динамо разгромило Арсенал-Киев – Гармаш оформил дубль
Динамо – Арсенал-Киев – 4:0 / Футбол 24

Киевское Динамо с разгромным счетом победило Арсенал-Киев (4:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сидклей
39’ Денис Гармаш
46’ Виктор Цыганков
 

Динамо в киевском дерби дома принимало Арсенал в рамках 21 тура УПЛ. Почти полчаса "бело-синие" не могли открыть счет, имея при этом огромное игровое преимущество.

На 28-й минуте Денис Гармаш положил начало разгрому "канониров". На 37-й Сидклей в эффектном стиле забил свой дебютный гол за Динамо, а под конец тайма Гармаш оформил дубль и Цыганков реализовал пенальти. Вторая половина встречи прошла без забитых мячей.

Динамо после 21 тура вступило 47 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, тогда как Арсенал-Киев продолжает занимать последнее место с 11 очками.

Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Арсенал-Киев Арсенал-Киев Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Арсенал-Киев
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