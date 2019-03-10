Динамо разгромило Арсенал-Киев – Гармаш оформил дубль

Киевское Динамо с разгромным счетом победило Арсенал-Киев (4:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Динамо в киевском дерби дома принимало Арсенал в рамках 21 тура УПЛ. Почти полчаса "бело-синие" не могли открыть счет, имея при этом огромное игровое преимущество.

На 28-й минуте Денис Гармаш положил начало разгрому "канониров". На 37-й Сидклей в эффектном стиле забил свой дебютный гол за Динамо, а под конец тайма Гармаш оформил дубль и Цыганков реализовал пенальти. Вторая половина встречи прошла без забитых мячей.

Динамо после 21 тура вступило 47 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, тогда как Арсенал-Киев продолжает занимать последнее место с 11 очками.