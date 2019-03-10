Зинченко стал лучшим игроком Манчестер Сити в феврале

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лидером голосования за лучшего игрока "горожан" в прошлом месяце.

Болельщики Манчестер Сити признали Александра Зинченко лучшим игроком команды в феврале. Украинец набрал в голосовании 45% из 24 188 голосов.

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Второе место занял Серхио Агуэро, который был признан лучшим игроком Премьер-лиги в феврале. В активе аргентинца 41% голосов. Вингер Рахим Стерлинг набрал всего 14%.

В феврале Зинченко сыграл в 5 матчах за Манчестер Сити во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами. Вместе с командой Александр выиграл Кубок Лиги, обыграв в финале Челси в серии послематчевых пенальти.

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