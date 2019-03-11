Головні новини футболу 10 березня: Шахтар і Динамо синхронно розгромили аутсайдерів, Арсенал здолав МЮ і став 4-м в АПЛ / Футбол 24

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 березня.

Україна

Донецький Шахтар у більшості розбомбив Карпати без Шведа – відео голів та огляд матчу.

Тим часом Динамо розгромило Арсенал-Київ у столичному дербі – відео забитих м'ячів та огляд поєдинку.

Бразилець Сідклей забив ефектний дебютний гол за Динамо, а Олександрія розписала результативну нічию з Олімпіком.

Європа

Лондонський Арсенал переміг Манчестер Юнайтед і повернувся на 4-те місце в АПЛ. А Челсі у компенсований час врятував нічию в матчі проти Вулверхемптона.

У Прімері Реал Мадрид у матчі з двома скасованими голами розгромив Вальядолід. Також Севілья розбила Реал Сосьєдад, а Вільяреал на останніх хвилинах обіграв Леванте.

У Серії А Сассуоло сенсаційно відібрав очки в Наполі, а Фіорентина та Лаціо розійшлись миром. Нарешті в Бундеслізі Хоффенхайм переміг Нюрнберг, Байєр вирвав перемогу в перестрілці з Ганновером.

Інші топ-події

Олександр Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті в лютому. У чемпіонаті Бельгії Яремчук голом допоміг Генту перемогти Остенде, а Генк з Маліновським мінімально обіграв Локерен. Крім того, Кравець та Кучер не врятували Кайсеріспор від розгромної поразки Різеспору.

За словами екс-президента Реала, Жозе Моурінью в понеділок підпише контракт з "вершковими" на 3,5 року. Тим часом Зінедін Зідан зустрівся з представниками Ювентуса в Турині.

Стало відомо, що ФІФА отримала 800 млн доларів від Катару за право на проведення ЧС-2022.