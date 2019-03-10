Динамо – Арсенал-Киев – 4:0 – видео голов и обзор матча

Киевское Динамо разгромило в дерби Арсенал. Смотрите видео голов и обзор матча.

Динамо в матче 21 тура УПЛ дома принимало Арсенал-Киев. Киевляне за последние 18 минут первого тайма уничтожили "канониров". Впервые с апреля прошлого года отличился Денис Гармаш. К тому же хавбек оформил дубль. Также дебютный гол на счету Сидклея, а перед свистком на перерыв Виктор Цыганков реализовал пенальти.

Динамо разгромило Арсенал-Киев – Гармаш оформил дубль

Динамо набрало 47 очков и продолжает находиться на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, тогда как Арсенал-Киев последний с 11 пунктами.