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Динамо – Арсенал-Киев – 4:0 – видео голов и обзор матча

21:17 161 Читати українською
Динамо – Арсенал-Киев – 4:0 – видео голов и обзор матча
Динамо – Арсенал-Киев – 4:0 / Футбол 24

Киевское Динамо разгромило в дерби Арсенал. Смотрите видео голов и обзор матча.

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сидклей
39’ Денис Гармаш
46’ Виктор Цыганков
 

Динамо в матче 21 тура УПЛ дома принимало Арсенал-Киев. Киевляне за последние 18 минут первого тайма уничтожили "канониров". Впервые с апреля прошлого года отличился Денис Гармаш. К тому же хавбек оформил дубль. Также дебютный гол на счету Сидклея, а перед свистком на перерыв Виктор Цыганков реализовал пенальти.

Динамо разгромило Арсенал-Киев – Гармаш оформил дубль

Динамо набрало 47 очков и продолжает находиться на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, тогда как Арсенал-Киев последний с 11 пунктами.

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