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Шахтер в большинстве разбомбил Карпаты без Шведа, который неожиданно пропустил матч

18:56 155 Читати українською
Шахтер в большинстве разбомбил Карпаты без Шведа, который неожиданно пропустил матч
Шахтер – Карпаты: счет и обзор матча 10 марта 2019 – УПЛ 2018/19
Тарас Котив Тарас Котив

Шахтер разбил Карпаты (5:0) в 21-м туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча УПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24"

6’ Виктор Коваленко
35’ Николай Матвиенко
44’ Де Андраде Барберан Майкон
64’ Виктор Коваленко
79’ Тайсон
 
Мартин Онгла 78’

Голы забивали Виктор Коваленко (2), Николай Матвиенко, Майкон и Тайсон. На 78-й минуте красную карточку получил игрок львовского клуба Мартин Онгла. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Карпаты на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Донецкий клуб возглавлял турнирную таблицу, набрав 51 балл, что на 7 пунктов больше чем у Динамо. Карпаты потеряли даже теоретические шансы на попадание в топ-6, так что с 20-ю очками поведут борьбу за выживание с Олимпиком, Черноморцем и Арсенал-Киев. Интересно, что львовяне с 18-го марта уже почти год забивали в каждом выездном матче – рекордная в истории клуба серия длилась 15 матчей (26 голов).

Шахтер – Карпаты: анонс и прогноз на матч УПЛ

Первая же атака Шахтера на 6-й минуте завершилась взятием ворот. Марлос, возле которого скопилась целая туча игроков Карпат, гениальным черпачком забросил во вратарскую на Исмаили, а тот вывел на пустые ворота Коваленко. Впоследствии Майкон классно навесил с правого фланга, но Матвиенко простил вратаря Карпат. Гости ответили индивидуальным проходом. Йода накрутил нескольких защитников, но вместо удара решил упасть, хотя было не очень похоже, что Тайсон в подкате фолил.

"Львы" неожиданно перехватили инициативу, а в их составе выделялись Онгла, Мякушко и Йода, которые неплохо комбинировали и вели игру. А забили снова "горняки". Майкон вырезал подачу со стандарта, Степаненко выиграл верховую борьбу и скинул на дальнюю, а Матвиенко, некогда поигравший за Карпаты в аренде, замкнул пас Тараса. Две образцовых комбинаций практически убивают интригу. Под выход в раздевалку Майкон со штрафного от стойки положил в сетку ворот Пенькова.

После перерыва Коваленко разыграл с Исмаили стенку и завершил двухходовку мастерским ударом в девятку. Бразильца накрывали трое соперников, украинца – ни один. Вот и результат. Онгла удалили за отмашку от Мораеса, хотя Жуниор, похоже, больше симулировал в этом эпизоде. Игрок и тренер гостей не согласились с решением арбитра, долго жестикулируя. После штрафного Тайсон попал в Мегремича, и 5-й снаряд влетел в сетку Карпат. Под конец Мораес упустил 3 подряд момента, а донецкий клуб не сумел улучшить свою рекордную победу над Карпатами (5:0 дома и 6:1 на выезде).

Отметим, что Марьян Швед неожиданно не попал даже в заявку на игру. Чтобы понять, насколько это странно: даже официальный сайт Карпат прогнозировал выход игрока, чей контракт выкупил Селтик, в старте. На самом деле Швед не поехал на матч из-за травмы приводящей мышцы, что может помешать ему выйти и против Мариуполя.

Шахтер забил Карпатам в 20-м матче подряд и продолжил серию побед во встречах с этой командой до 8-и игр. Команда Фонсеки возглавляет УПЛ с отрывом от Динамо в 7 очков. Карпаты прервали свою голевую серию в матчах на выезде, которая длилась 15 матчей. Команда Фабри остается на 9-м месте, но ее может потеснить Олимпик.

Теги
Главное Марьян Швед Марьян Швед Тарас Котив Виктор Коваленко Виктор Коваленко Статьи Карпаты Карпаты Шахтер Шахтер Шахтер - Карпаты
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