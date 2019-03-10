Шахтер в большинстве разбомбил Карпаты без Шведа, который неожиданно пропустил матч

Шахтер разбил Карпаты (5:0) в 21-м туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча УПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24"

Голы забивали Виктор Коваленко (2), Николай Матвиенко, Майкон и Тайсон. На 78-й минуте красную карточку получил игрок львовского клуба Мартин Онгла. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Карпаты на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Донецкий клуб возглавлял турнирную таблицу, набрав 51 балл, что на 7 пунктов больше чем у Динамо. Карпаты потеряли даже теоретические шансы на попадание в топ-6, так что с 20-ю очками поведут борьбу за выживание с Олимпиком, Черноморцем и Арсенал-Киев. Интересно, что львовяне с 18-го марта уже почти год забивали в каждом выездном матче – рекордная в истории клуба серия длилась 15 матчей (26 голов).

Шахтер – Карпаты: анонс и прогноз на матч УПЛ

Первая же атака Шахтера на 6-й минуте завершилась взятием ворот. Марлос, возле которого скопилась целая туча игроков Карпат, гениальным черпачком забросил во вратарскую на Исмаили, а тот вывел на пустые ворота Коваленко. Впоследствии Майкон классно навесил с правого фланга, но Матвиенко простил вратаря Карпат. Гости ответили индивидуальным проходом. Йода накрутил нескольких защитников, но вместо удара решил упасть, хотя было не очень похоже, что Тайсон в подкате фолил.

"Львы" неожиданно перехватили инициативу, а в их составе выделялись Онгла, Мякушко и Йода, которые неплохо комбинировали и вели игру. А забили снова "горняки". Майкон вырезал подачу со стандарта, Степаненко выиграл верховую борьбу и скинул на дальнюю, а Матвиенко, некогда поигравший за Карпаты в аренде, замкнул пас Тараса. Две образцовых комбинаций практически убивают интригу. Под выход в раздевалку Майкон со штрафного от стойки положил в сетку ворот Пенькова.

После перерыва Коваленко разыграл с Исмаили стенку и завершил двухходовку мастерским ударом в девятку. Бразильца накрывали трое соперников, украинца – ни один. Вот и результат. Онгла удалили за отмашку от Мораеса, хотя Жуниор, похоже, больше симулировал в этом эпизоде. Игрок и тренер гостей не согласились с решением арбитра, долго жестикулируя. После штрафного Тайсон попал в Мегремича, и 5-й снаряд влетел в сетку Карпат. Под конец Мораес упустил 3 подряд момента, а донецкий клуб не сумел улучшить свою рекордную победу над Карпатами (5:0 дома и 6:1 на выезде).

Отметим, что Марьян Швед неожиданно не попал даже в заявку на игру. Чтобы понять, насколько это странно: даже официальный сайт Карпат прогнозировал выход игрока, чей контракт выкупил Селтик, в старте. На самом деле Швед не поехал на матч из-за травмы приводящей мышцы, что может помешать ему выйти и против Мариуполя.

Шахтер забил Карпатам в 20-м матче подряд и продолжил серию побед во встречах с этой командой до 8-и игр. Команда Фонсеки возглавляет УПЛ с отрывом от Динамо в 7 очков. Карпаты прервали свою голевую серию в матчах на выезде, которая длилась 15 матчей. Команда Фабри остается на 9-м месте, но ее может потеснить Олимпик.