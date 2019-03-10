toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ШАХТЕР - КАРПАТЫ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Александрия расписала результативную ничью с Олимпиком

21:30 54 Читати українською
Александрия расписала результативную ничью с Олимпиком
Александрия расписала результативную ничью с Олимпиком / Фото ФК Александрия

Состоялся матч 21-го тура УПЛ Александрия – Олимпик (1:1).

69’ Кирилл Ковалец
 
Максим Тейшейра 83’
Матар Дийе 88’

Олимпик приехал в гости к Александрии в рамках 21-го тура чемпионата Украины.

Динамо разгромило Арсенал-Киев – Гармаш оформил дубль

Именно игроки Олмипика выглядели активнее в первой половине игры, но открыть счет подопечным Вячеслава Шевчука так и не удалось.

После начала второго тайма инициатива плавно перешла к хозяевам и уже на 69-й минуте Александрия вышла вперед благодаря голу Кирилла Ковальца. Далее дела гостей еще больше ухудшились, Максим Тейшейра оставил донецкую команду в меньшинстве.

Однако игроки Олимпика не сдались и сумели вырвать ничью в матче. Решающий гол записал на свой счет Матар Дийе.

Александрия (38 очков) остается на 3-й строчке турнирной таблицы УПЛ, Олимпик (20 пунктов) – 10-й.

Шахтер в большинстве разбомбил Карпаты без Шведа, который неожиданно пропустил матч

Теги
Александрия Александрия Олимпик Олимпик Александрия - Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
29
мин
Рома
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук