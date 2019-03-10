Александрия расписала результативную ничью с Олимпиком

Состоялся матч 21-го тура УПЛ Александрия – Олимпик (1:1).

Олимпик приехал в гости к Александрии в рамках 21-го тура чемпионата Украины.

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Именно игроки Олмипика выглядели активнее в первой половине игры, но открыть счет подопечным Вячеслава Шевчука так и не удалось.

После начала второго тайма инициатива плавно перешла к хозяевам и уже на 69-й минуте Александрия вышла вперед благодаря голу Кирилла Ковальца. Далее дела гостей еще больше ухудшились, Максим Тейшейра оставил донецкую команду в меньшинстве.

Однако игроки Олимпика не сдались и сумели вырвать ничью в матче. Решающий гол записал на свой счет Матар Дийе.

Александрия (38 очков) остается на 3-й строчке турнирной таблицы УПЛ, Олимпик (20 пунктов) – 10-й.

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