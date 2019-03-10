Зидан встретился с представителями Ювентуса в Турине, – СМИ

Бывший наставник Реала Зинедин Зидан посетил итальянский Турин.

Французский специалист провел несколько дней в Турине и встретился с представителями Ювентуса, сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

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Правда, Зидан не встречался лично с президентом "зебр" Андреа Аньелли, а провел беседу с представителями клуба.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес предлагал Зидану немедленно возглавить "сливочных", но француз просил подождать до лета.