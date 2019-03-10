Челси в компенсированное время спас ничью в матче против Вулверхэмптона

Эден Азар прекрасным ударом на последних минутах спас Челси от домашнего поражения Вулверхэмптону в 30-м туре АПЛ.

Первый тайм прошёл в достаточно спокойном темпе и практически без моментов, "Пенсионеры" контролировали ход встречи, но ничего более острого, чем отбитый удар Игуаина на 19-й минуте с острого угла, создать не удалось. На 33 минуту встречи хозяева держали мяч 76 процентов игрового времени, но они не только не забили, но и пропустили – это Хота в конце первого тайма сумел отличиться, но гол отменили из-за игры рукой.

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После перерыва Вулверхэмптон неожиданно забил по правилам. На 56-й минуте Рауль Хименес обыгрался с Хотой и пробил по воротам, а мяч рикошетом от Аспиликуэты влетел в сетку – 0:1! Казалось, что Челси сейчас начнёт затяжную осаду штрафной и станет обстреливать голкипера, но "аристократы" долго не могли создать интересный момент. Неплохо проявлял себя Педро, выстрел которого на 60-й минуте парировал Патрисиу, в то время как Виллиан со штрафного на 76-й пробил выше. На 87-й он ударил значительно лучше, но и на этот раз Патрисиу не подвёл. Тем не менее, в компенсированное время Челси таки смог спастись – это Эден Азар на 90+2 минуте пробил из-за пределов штрафной точно в дальний нижний угол – 1:1!

Таким образом, Челси упустил возможность подняться в турнирной таблице, оставшись на шестой позиции с 57 очками. Вулверхэмптон набрал 46 зачётных баллов и идёт прямо за ним.