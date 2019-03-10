Шахтер – Карпаты – 5:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер разбомбил Карпаты в 21 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Карпаты.

Донецкий Шахтер в Харькове принимал львовские Карпаты. Гости прибыли без главной звезды Марьяна Шведа, который в последний момент получил травму.

Шахтер в большинстве разбомбил Карпаты без Шведа, который неожиданно пропустил матч

Уже в первой половине встречи "горняки" отгрузили "львам" 3 гола усилиями Коваленко, Матвиенко и Майкона. После перерыва Коваленко оформил дубль, а также забил Тайсон. Карпаты доигрывали матч вдесятером после удаления Мартина Онглы.

Шахтер после 21 тура лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 54 очка. Карпаты на 9 позиции с 20 пунктами.