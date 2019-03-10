Сидклей забил эффектный дебютный гол за Динамо

Украина — 18:56 162
-
Шахтер в большинстве разбомбил Карпаты без Шведа, который неожиданно пропустил матч
-
"Реал должен позаботиться об этой будущей жемчужине". Испанские СМИ и болельщики "бланкос" восхищаются игрой ЛунинаИспания — 13:30 839
-
Екс-динамівець як Макгрегор – він веде в Лігу чемпіонів скромну іспанську сенсацію, яка вже не асоціюється з порноИспания — 9 март 1033
-
Мариуполь и Черноморец победителя не выявилиУкраина — 9 март 113
-
УЕФА впервые за 7 лет изменил процедуру жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов — 9 март 1066