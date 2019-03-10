toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ШАХТЕР - КАРПАТЫ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Сидклей забил эффектный дебютный гол за Динамо

18:25 110 Читати українською
Сидклей забил эффектный дебютный гол за Динамо
Сидклей / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Сидклей отличился невероятным дебютным голом за Динамо в матче с Арсеналом-Киев.

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сидклей
39’ Денис Гармаш
46’ Виктор Цыганков
 

Киевское Динамо дома принимает Арсенал-Киев в рамках 21 тура УПЛ. Защитник киевлян Сидклей отличился дебютным голом.

Динамо – Арсенал-Киев: видео-трансляция матча онлайн

Бразилец вошел в штрафную "канониров" и пятой замкнул прострел Виталия Миколенко.

Напомним, матч пропускает вингер Беньямин Вербич из-за болезни.

Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Арсенал-Киев Видеоновости Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
Фиорентина
21:30
Лацио
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук