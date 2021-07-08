"Після першого пропущеного гола на турнірі нам довелося нелегко. Ми перебудувалися і продемонстрували чудовий командний дух, щоб повернутися у гру.

Англія – Данія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Програвати в рахунку було складно, але ми знали, що потрібно зберігати терпіння. Знали, що з урахуванням агресії і сили, якими ми володіємо, забитий м'яч був лише питанням часу.

Пенальті? Я увійшов у штрафний, і суперник виставив праву ногу – вона зачепила мою ногу. Саме тому це був явний пенальті", – цитує Стерлінга ITV.

Англія – Данія: заслужений тріумф Саутгейта із присмаком скандалу, яскрава вивіска на фінал Євро, Стерлінг – злий геній