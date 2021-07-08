Шахтар розробив нову форму на сезон 2021/22 – у мережі з'явились перші фото
16:45 - Читать на русском
Дизайнери Шахтаря також готуються до старту УПЛ.
Донецький клуб разом із брендом PUMA розробив одразу два комплекти форми на наступний сезон, а портал FootyHeadlines роздобув зображення макетів.
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Екіпірування є однотонними та виконані у традиційних чорних та помаранчевих кольорах.
Нагадаємо,за підсумками минулого сезону "гірники" залишились без трофеїв. Новий розіграш УПЛ стратує вже 25 липня.
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