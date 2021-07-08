Донбас Арена, яка тривалий час була домашнім стадіоном Шахтаря, продовжує втрачати свою красу після російської окупації.

Журналіст Денис Казанський у своєму твіттері опублікував дуже болючі світлини для українського прихильника футболу.

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На фотографіях зображена сучасна територія Донбас Арени, яка майже повністю заросла бур'янами. Плитки паркових доріжок покрились тріщинами, оскільки за територією стадіону ніхто не доглядає. Ці світлини викликають ще більший смуток, якщо пригадати доглянуті газони біля Донбас Арени до періоду окупації.

Нагадаємо, Донбас Арена була побудована у 2009 році та визнавалась одним з найкрасивіших стадіонів світу, однак з початком російської агресії у 2014 році від цієї краси мало що залишилось.

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