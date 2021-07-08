Збірна Росії після провалу на Євро-2020 попрощалася з усім тренерським штабом Станіслава Черчесова.

Росія припинила боротьбу на Євро-2020 ще 21 червня розгромною поразкою від Данії. Команда посіла останнє місце у своїй групі.

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Сьогодні Російський футбольний союз домовився про розірвання контрактів зі Станіславом Черчесовим і його штабом, повідомляє офіційний сайт РФС.

Варто зауважити, що Черчесов працював у збірній Росії з 2016 року. Під його керівництвом команда дійшла до 1/4 фіналу домашнього ЧС-2018. Термін контракту фахівця був розрахований до 30 грудня 2022 року.

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