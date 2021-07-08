"Дешам буде тренером команди Франції і під час чемпіонату світу в Катарі. Питання було вирішене за три хвилини. Його жага до продовження співпраці дуже сильна, моя теж.

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Жодних дебатів не було. Ми не повинні викидати все, що було зроблено. У нас чимало молодих гравців з багатьма якостями. У нас і тренер з чудовими якостями", – цитує президента ФФФ L'Équipe.

Нагадаємо, Дідьє очолив "Ле Бльо" у липні 2012-го. Під його керівництвом команда доходила до фіналу домашнього Євро та вигравала чемпіонат світу 2018 року. Щоправда, Євро-2020 стало провальним – Франція вилетіла на стадії 1/8, поступившись у серії післяматчевих пенальті Швейцарії.

За путівку на ЧС-2022, який відбудеться у Катарі, підопічні Дешам в групі D борються із Фінляндією, Казахстаном, Боснією та Герцеговиною, а також з Україною.

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