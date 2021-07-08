Перипетії у матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи між Англією та Данією стали об'єктом розгляду дисциплінарних органів.

Відповідний комітет УЄФА відкрив відразу три справи за мотивами поєдинку Англія – Данія, повідомляє офіційний сайт організації.

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Усі справи порушені через поведінку уболівальників збірної Англії. Перша – за використання лазерної указки. Зокрема, у моменті, коли Каспер Шмейхель готувався відбити пенальті Харрі Кейна. Друга – через провокацію заворушень під час виконання національних гімнів. Третя – за використання піротехнічних виробів.

Нагадаємо, збірна Англії вперше за 55 років пробилася у фінал великого турніру. "Три леви" зі скандалом обіграли Данію і у вирішальному матчі зустрінуться з Італією.

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