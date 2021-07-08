Динамо оприлюднило розклад спарингів на другому літньому зборі
14:20 - Читать на русском
Київське Динамо готується до початку другого збору та вже визначилось із графіком проведення контрольних матчів.
"Біло-сині" проведуть ще 4 матчі в рамках підготовки до нового сезону, повідомляє офіційний сайт киян.
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Серветт – Динамо – 10 липня, початок о 21:00.
Сьйон – Динамо – 14 липня, початок о 20:00.
Ніцца – Динамо – 17 липня, початок о 21:00.
Атлетік – Динамо – 20 липня, початок о 16:00.
Додамо, що динамівці вилетять на другий тренувальний збір 10 липня. До команди також мають приєднатись гравці, які виступали на Євро-2020.
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