Білоруський нападник Ілля Шкурін перебуває за крок до переходу в Динамо.

На другий збір Динамо планує вирушити з форвардом московського ЦСКА Іллею Шкуріним, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у Twitter.

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Перемовини між київським та російським клубами перебувають на фінальній стадії. Очікується, що Ілля приєднається до команди Луческу на правах оренди з можливістю подальшого викупу.

У минулому сезоні РПЛ Шкурін провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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