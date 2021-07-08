Динамо підпише форварда з московського ЦСКА, – Бурбас
22:13 - Читать на русском
Білоруський нападник Ілля Шкурін перебуває за крок до переходу в Динамо.
На другий збір Динамо планує вирушити з форвардом московського ЦСКА Іллею Шкуріним, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у Twitter.
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Перемовини між київським та російським клубами перебувають на фінальній стадії. Очікується, що Ілля приєднається до команди Луческу на правах оренди з можливістю подальшого викупу.
У минулому сезоні РПЛ Шкурін провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами.
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