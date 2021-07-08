Нападник Оларенваджу Кайоде та захисник Валерій Бондаренко, права на яких належать Шахтарю, продовжать виступати в оренді за інші клуби у наступному сезоні.

Кайоде ще один рік гратиме за Сівасспор, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Він захищає кольори турецького клубу з вересня 2020 року. У минулому сезоні 28-річний форвард провів 40 матчів, відзначившись 11 забитими м'ячами.

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Валерія Бондаренка на рік орендувала Ворскла. У останньому сезоні він виступав за Олександрію, провів 21 матч та відзначився 5 голами.

Нагадаємо, цього літа Шахтар очолив новий головний тренер Де Дзербі, він замінив на посаді Луїша Каштру. Італійський фахівець підписав з українською командою контракт на 2 роки.

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