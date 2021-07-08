"Вовки" та "біло-блакитні" досягли домовленості щодо трансферу Пау Лопеса, інформує офіційний сайт Марселя.

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26-річний іспанець перебрався у Францію на правах оренди. Контракт розрахований на один рік, але Марсель має можливість повноцінного викупу гравця наприкінці сезону. Наразі "біло-блакитним" та Лопесу залишилось обговорити останні умови співпраці.

Варто зауважити, що Марсель для підсилення конкуренції у воротах розглядав і варіант з трансфером Георгія Бущана, але, як повідомляв Футбол 24, сторони не змогли узгодити фінансові питання – кияни хотіли за кіпера 15 мільйонів євро.

До слова, Пау Лопес перебрався у Рому із Бетіса в 2019-му, а до цього ще встиг пограти в Еспаньйолі й Тоттенхемі. Минулого сезону воротар провів 34 матчі, 9 з яких відстояв на нуль.

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