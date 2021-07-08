Як відомо, на 104-й хвилині арбітр звітного матчу призначив пенальті після падіння у штрафному Рахіма Стерлінга, якого багато вболівальників і експерти запідозрили в симуляції. Харрі Кейн не зміг забити першим ударом, але добив м'яч у ворота після сейву Каспера Шмейхеля.

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Зрештою, завдання збірної Данії ускладнилося ще й тим, що на другий овертайм довелося вийти у меншості. Матіас Єнсен, який лише на 88-й хвилині з'явився на полі, на 105-й сам отримав травму. На той момент Каспер Юлманд використав усі заміни, тому останню 15-ти хвилинку "вікінги" провели вдесятьох.

Цікаво, що цей момент спочатку виявився непоміченим, а футболісти й тренери збірної Данії жодним чином не наголошували на цьому в післяматчевих коментарях.

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