Донецький клуб, як і прогнозували медіа, припинив свої виступи в Прем'єр-лізі. Про це заявив президент Олімпіка Владислав Гельзін в офіційному зверненні.

"Нами ухвалене рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону! Це непростий, але обдуманий крок, який ми робимо з важкістю на серці.

Олімпік пропонував одіозній команді своє місце в УПЛ, – ЗМІ

Хочу подякувати всім, хто за ці 20 років так чи інакше був причетний до олімпійської сім'ї. За всі ті незабутні моменти, які ми з вами пережили, відчуваючи різні емоції, як у добрі, так і в складні для клубу часи.

За ці роки нам вдалося дати квиток в життя багатьом хлопчикам, закоханим у футбол. Деякі наші вихованці пройшли з клубом яскравий і захопливий шлях – від вихованців академії до дебютантів Ліги Європи, коли у 2017 році знаменитий хіт Ярослава Євдокимова став асоціюватися для всієї футбольної громадськості з "донецькими фантазерами". Розлучатися з вами дуже складно, проте ми не прощаємося.

Клуб призупиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку. Я вірю, що настане час, коли футбольний клуб Олімпік знову буде радувати своїх уболівальників яскравими виступами. А сама гра буде відбуватись за одними і тими ж правилами не тільки на полі, але і за його межами. Адже футбол в Україні люблять, і ми пишаємося, що Олімпік Донецьк назавжди залишиться в його історії!" – цитує Гельзіна офіційний сайт клубу.

Зауважимо, Олімпік кампанію 2020/21 завершив на передостанній сходинці і довго стояло питання щодо участі у новому сезоні, адже президента клубу Владислава Гельзіна відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 5 років.

За інформацією ЗМІ, місце донеччан в українській Прем'єр-лізі має посісти закарпатський Минай, який за підсумками минулого сезону вилетів у Першу лігу.

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