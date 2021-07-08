Колишній капітан Реала перебрався у столицю Франції на правах вільного агента й підписав контракт до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Серхіо Рамос офіційно перейшов у ПСЖ

До слова, прес-служба парижан зіпсувала ефект несподіванки. Вчора на офіційному сайті вже з'явився коментар Серхіо Рамоса про прихід у нову команду, де він підтвердив, що виступатиме під своїм улюбленим четвертим номером.

Нагадаємо, Рамос став третім новачком ПСЖ після Джорджініо Вейналдума і Ашрафа Хакімі. При цьому французи платили лише за трансфер останнього, а іспанець та нідерландець дісталися столичному клубу на правах вільних агентів.

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