Сандро Тоналі став повноцінним гравцем "россонері", інформує офіційний сайт клубу. Контракт з гравцем підписаний до літа 2026 року.

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21-річний опорний хавбек минулий сезон проводив у Мілані на правах оренди із Брешії, він відіграв у 37 матчах. Тепер "россонері" викупили гравця у "біло-блакитних". За даними Transfermarkt, сума трансферу Тоналі склала 6,9 млн євро, ще 10 мільйонів Мілан заплатив за оренду під час минулої кампанії.

Зауважимо, Сандро має у своєму активі 4 матчі за збірну Італії, але у заявку "Скуадри Адзурри" на Євро-2020 він не потрапив.

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