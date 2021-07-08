"Минай готовий посісти вакантне місце в Прем'єр-лізі, якщо виникне така можливість. До того ж, ми успішно пройшли процедуру атестації на участь в Прем'єр-лізі сезону 2021/2022", – цитує Письменного Sportarena.

Олімпік припинить існування, Минай повернеться в УПЛ – про це повідомляють одразу 2 джерела

За чутками, Олімпік зніметься з розіграшу УПЛ наступного сезону. Його місце посяде саме Минай, який за підсумками минулого сезону вилетів до Першої ліги.

Нагадаємо, Олімпік виступає у елітному українському дивізіоні з сезону 2014/15.

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